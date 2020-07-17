Где сейчас в мире доступы сети 5G

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Распространение сетей 5G набирает скорость и уже сейчас производители смартфонов штампуют миллионами мобильные устройства с поддержкой нового стандарта связи. Так, только в прошлом году Samsung и Huawei вместе продали чуть более 13,5 млн 5G-смартфонов на рынке. В этом году эта цифра увеличится в несколько раз. Но на каких рынках такие аппараты востребованы? В каких странах мира есть 5G?

Кто приобщился к 5G

Всего по состоянию на июнь 2020 года в мире насчитывается 81 коммерческая сеть 5G в 42 странах. В США все три крупных сотовых оператора развернули сети пятого поколения и в настоящее время 5G доступен во многих крупных городах этой страны. А вот в Канаде оценить все преимущества нового стандарта связи могут жители только двух городов: Калгари и Эдмонтон.

Добрался 5G до Австралии и Новой Зеландии. На австралийском континенте сети нового поколения охватили практически все восточное побережье и жители Сиднея, Мельбурна, Ньюкасла, Таунсвилле, Брисбина и др. городов пользуются ими. А в Новой Зеландии три города оценили блага сетей пятого поколения: Крайстчерч, Веллингтон и Куинстаун.

Покрытие 5G охватило практически все крупные города Великобритании. Тоже можно сказать и о Ирландии. Что касается Европы, то сети пятого поколения — это лишь привилегия ряда стан Западной Европы. Так, 5G есть в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Польше. В Венгрии жители только двух городов получили доступ к новому стандарту связи: Будапешт и Залаэгерсеге. Также только двумя городами ограничено покрытие 5G в Италии: Рим и Неаполь.

Сети пятого поколения работают в нескольких крупных городах Норвегии, Дании, Швеции, Испании, Финляндии и Латвии. Интересно, что 5G даже есть на архипелаге Шпицберген, где проживает всего около 3000 человек. А вот во Франции 5G нет.

На Азиатском континенте 5G-сети развернули в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре и Китае. Добрался новый стандарт связи и до Филиппин с покрытием в двух городах: Манила и Кабанатуане.

Большая часть африканского континента не имеет доступа к 5G, но на Мадагаскаре, городах Туамасина и Антананариву — эти сети есть.

Пасут задних

Восточная Европа в числе аутсайдеров. Ни одна из стран этого региона не имеет 5G и его внедрение перспектива отдаленная. Считается, что в Украине полноценное развертывание сетей пятого поколения начнется не ранее 2022 года. И это слишком оптимистичный прогноз. История с сетями 5G в России началась еще в 2015 году и в 2018 году была принята национальная программа «Цифровая экономика», которая касалась и развития 5G. Есть прогноз, что к 2024 году в 10 российских городах-миллионниках должен заработать 5G.

Источник: phonearena