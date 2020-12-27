Где смотреть презентацию Xiaomi Mi 11 в прямом эфире на русском языке

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Наблюдайте за презентацией флагманов Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro в прямом эфире вместе с Andro news

В понедельник, 28 декабря, Xiaomi проведет презентацию нового поколения флагманов. Ожидается, что на мероприятии представят минимум два новых смартфона: Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro. Также не исключено, что мы увидим анонс Xiaomi Mi 11 Pro+. В общем готовится что-то прям бомбическое и масштабное, это реально главное событие декабря в мире Android и значимый ивент для самой Xiaomi. Мы заинтригованы и предлагаем всем вместе с нами наблюдать за презентацией Xiaomi Mi 11 в режиме онлайн с русским переводом, чтобы первыми узнать обо всем.

Прямая трансляция будет происходить на YouTube-канале по ссылке — https://youtu.be/GZDQdb9wlPI. Здесь в режиме реального времени и своими глазами вы увидите то, что будет происходить на сцене. Присоединяйтесь к прямой трансляции Xiaomi Mi 11, будет интересно! Нам будет приятно, если вы присоединитесь к нам в этот день. Нажмите «Напомнить» уже сейчас, и когда презентация начнется вы узнаете об этом первыми и сможете присоединиться к трансляции.

Если у вас не будет возможности смотреть ивент в прямом эфире, то в этом случае следите за новостями на нашем сайте, где после завершения презентации мы опубликуем оперативные подробности о мероприятии и представленных новинках серии Xiaomi Mi 11.

Прямая трансляция начнется в 13:00 по Киеву и 14:00 по МСК. Ждем вас!