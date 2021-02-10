Где же анонс Realme GT 2 Pro? Как компания хайпанула на теме флагмана

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Realme провернула маркетинговый трюк

Сегодня Motorola отличилась и заставила говорить о себе. Она представила два смартфона, которые пришли бросить вызов прочим игрокам на рынке. Moto Edge X30 и Moto Edge S30 предложили лучшие аппаратные платформы от Qualcomm. Но самое интересное, что компания запросила весьма приятные ценники на свои устройства.

Естественно, что максимум внимания пришлось на Moto Edge X30, ставший первым с Snapdragon 8 Gen 1. Он получил титул первого смартфона с новейшей топовой платформой от Qualcomm, но считалось, что долго пребывать ему в одиночестве не придется. Ожидалось, что сегодня же должен состояться дебют realme GT 2 Pro, который также должен предложить систему на чипе Snapdragon 8 Gen 1. Тем более, что сама компания намекала на то, что 9 декабря она что-то расскажет о новинке.

Но ожидания не оправдались. Realme GT 2 Pro сегодня не представила. Оказалось, что компания попросту решила воспользоваться тем хайпом, который царит вокруг новинки. Сегодня она организовала пикник для своих фанатов в Шэньчжэни. Их собрали для того, чтобы они пообщались друг с другом и топ-менеджерами компании, познакомились с продуктами компании и приняли участие в различных конкурсах. И именно здесь копания выбрала того, кто станет первым пользователем Realme GT 2 Pro. Ею стала девушка, получившая сертификат, дающий ей право стать первым обладателем этого смартфона.

По всей видимости, Realme GT 2 Pro представят в первом квартале следующего года. А еще компания хорошо осведомлена о тех слухах и высоком градусе ожидания вокруг флагмана. Она умело подогревает интерес к нему, интригует и ловко обвела вокруг пальца, намекнув на возможность сегодняшнего анонса.

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Источник: realme