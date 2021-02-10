Представлен Moto Edge S30: смартфон с Snapdragon 888+ всего за $282

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Motorola стала основным ньюсмейкером сегодняшнего дня, представив первой флагман с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Одновременно с анонсом Moto Edge X30 компания еще представила Moto Edge S30, который также получил топовый чип нынешнего года Snapdragon 888+.

В арсенале Moto Edge S30 IPS-экран диагональю 6,8 дюйма разрешением 2460х1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика тача 576 Гц. Оперативной памяти предложили 6/8/12 Гб и тип памяти LPDDR5. В зависимости от версии пользователь получает 128 Гб или 256 Гб памяти UFS 3.1.

Емкость аккумуляторной батареи составила 5000 мАч и есть технология быстрой проводной зарядки 33 Вт. Руководит работой Moto Edge S30 операционная система Android 11. Смартфон получил защиту от брызг IP52, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, фронталку на 16-мегапикселей и тройную тыльную камеру 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп. Габариты устройства составили 168,07х75,53х8,89 мм при весе 202 грамма.

Продажи Moto Edge S30 стартуют в Китае 21 декабря и на выбор четыре модификации: 6/128 Гб — $282, 8/128 Гб — $315, 8/256 Гб — $345 и 12/256 Гб — $376.

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Источник: mydrivers