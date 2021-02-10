Характеристики Realme GT 2 Pro: всем флагманам флагман?

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Параметры Realme GT 2 Pro выглядят многообещающими

Завтра будет нескучно. На сцену выйдут Moto Edge X30 и realme GT 2 Pro. Если в части полноценного анонса первого смартфона нет никаких сомнений, то вот действительно ли завтра дебютирует новинка от Realme — есть определенный скепсис. Но вот сомневаться в том, что эта модель все же появится на рынке, не приходится. Сегодня известный информатор Digital Chat Station внес свою лепту в рассекречивание характеристик новинки.

По его данным Realme GT 2 Pro будет обладателем 120-герцового дисплея диагональю 6,7 дюйма и разрешением QuadHD+, платформы Snapdragon 8 Gen 1 и фронтальной камеры разрешением 32-мегапикселя. Обещает он наличие технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт и на тыльной стороне установят два датчика разрешением 50-мегапикселей, а также телеобъектив. Система оптической стабилизации изображения к основной камере прилагается. По другим сведениям, емкость аккумуляторной батареи тут составит 5000 мАч.

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Что ж, характеристики выглядят под стать флагманскому устройству и это вполне может оказаться по-настоящему премиальный продукт от Realme. Ему бы еще стереодинамики, беспроводную зарядку и защиту от воды, и можно будет считать, что рождение флагмана состоялось. Ждем завтрашнего дня, чтобы больше узнать о новинке.

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Источник: weibo