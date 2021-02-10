Гибкая раскладушка Xiaomi: симбиоз Google Pixel 6 и Samsung Galaxy Z Flip 3

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Появился патент с изображением раскладушки от Xiaomi

В сети периодически всплывали слухи, что Xiaomi готовит свой Galaxy Z Flip. Но до недавнего времени не было никаких доказательств этому. И вот на днях на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) появился патент на смартфон Xiaomi с гибким дисплеем. И он действительно выполнен в форм-факторе раскладушки.

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Патентная документация демонстрирует смартфон, обладающий гибкой матрицей, которая сгибается по горизонтали. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы в сознании появилась ассоциация с дизайном Google Pixel 6. А все благодаря оформлению блока основной камеры в форме выступа на манер устройств Google. Здесь предложили три элемента, которые выстроились в ряд по горизонтали. Есть ли у аппарата фронтальная камера, эскизы не дают представления.

Очевидно, что на правой боковой грани расположились клавиши управления, а на нижней расположились порт USB Type-C, решетка для динамика и слот для SIM-карт. Какие-либо технические подробности о смартфоне не приводятся. Сделан акцент лишь на дизайне и тут нет ничего фантастического, чего нельзя было реализовать на сегодняшний день.

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Но это только патент, который так может и не быть претворен в жизнь. В любом случае это лишь один из взглядов на то, какой может быть раскладушка Xiaomi с гибким дисплеем.

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Источник: gizmochina