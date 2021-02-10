Гид по скидкам дня: беспроводные наушники Tronsmart и Bluedio, а также зарядное устройство Baseus

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Низкая цена на беспроводные наушники Tronsmart Spunky Beat и Bluedio H2, а также зарядное устройство Baseus

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Но не будем слишком углубляться в понятие, что такое «счастье» в виде выгодного шопинга. Наша задача найти предложения от интернет-магазинов, помогающие делать покупки с выгодой для собственного бюджета. Все что удается отыскать, публикуем на просторах Telegram-канала Andro price. С нами вы сможете эффективно экономить. И ниже очередная подборка интересных предложений сегодняшнего дня.

Tronsmart TWS - беспроводные наушники

Характеристики: Spunky Beat, Bluetooth 5.0, Apt-X/AAC/SBC, CVC 8.0, аккум. кейса 350 мАч, IPX5

Экспресс-доставка

Цена: $11,28 - https://lite.al/UFSqQ

Промокод "MRWAWA250"

Baseus - автомобильное зарядное устройство/MP3-плеер (трансмиттер)

Характеристики: Dual USB + Type C, QC3.0/QC4.0+, Bluetooth 5.0, цифровой дисплей

Цена: $8,99 - https://lite.bz/Yefut

Промокод "BASEUS13B" + скидка продавца $1 (в корзине)

Bluedio - беспроводные/проводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: H2, драйверы 57мм, ANC, Bluetooth 5.0/jack 3.5mm, автономность 40ч

Цена: $32,80 - https://lite.al/Pkm5B