Глава Huawei ждет звонок от Президента США и считает iPhone 12 лучшим смартфоном

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Основатель Huawei обещает никогда не продать смартфонный бизнес и надеется на благосклонность США

Бойкот, который США объявила Huawei оказался масштабным и разрушительным для компании. Поползли даже слухи, что производитель всерьез раздумывает над тем, чтобы избавиться от смартфонного бизнеса. Но основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй подтвердил, что они никогда не продадут полностью свой бизнес по производству смартфонов.

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Эту мысль он выразил в общении со средствами массовой информации в Китае. В частности, Рен Чжэнфэй заявил о том, что у них нет сил участвовать в политическом водовороте. Перед компанией стоит цель создавать хорошие продукты, и они надеются, что США будет дальше проводить более открытую политику в интересах американских компаний и развития экономики США. Рен Чжэнфэй будет только рад звонку Президента США, чтобы обсудить санкции против Huawei.

Говоря о технологии 5G, глава китайской компании заявил, что они готовы делиться наработками с американскими партнерами, чтобы они получили полный контроль.

«Мы уже говорили, что наша технология 5G может быть передана полностью. Это включает не только права на разработку, но также исходные программы и исходные коды. Если США нужны наши чипы, мы можем их передать. Наши слова искренние (но) пока ни одна компания не пришла с нами на переговоры», - сказал Рен Чжэнфэй.

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А еще глава Huawei решил сделать «красивый» реверанс в сторону Apple, заявив, что iPhone 12 является лучшим смартфоном в мире. Справедливости ради стоит сказать, что Рен Чжэнфэй не впервые признается в симпатиях к «яблочной» технике. Ранее он заявлял, что iPhone обладает прекрасной экосистемой и члены его семьи используют смартфоны Apple. «Я не думаю, что любовь к Huawei должна обязательно означать любовь к смартфонам Huawei», говорил Рен Чжэнфэй.

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Источник: androidauthority