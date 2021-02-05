Huawei рискует остаться под прессом санкций США

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Министр торговли США заявила о том, что не видит оснований исключать Huawei из «черного» списка

Huawei стремительно теряет долю на рынке на фоне введенных санкций и вынуждена была продать Honor. Компании приходится несладко и впереди ее ждут непростые времена. После того, как Джо Байден сменил Дональда Трампа на посту президента США, забрезжил луч надежды, что риторика Белого дома может измениться.

Более того, Джина Раймондо еще как кандидат на пост министра торговли заявляла о желании пересмотреть политику в отношении китайских компаний. Но прошло всего несколько дней и Раймондо уже в статусе министра торговли объявила, что она не видит причин, по которым Huawei и прочие китайские компании не должны оставаться под торговым эмбарго.

«Я понимаю, что компании, которые включены в «черный» список, как правило, оказались там, потому что они представляют риск для национальной безопасности или внешнеполитических интересов США. В настоящее время у меня нет причин полагать, что в этих списках нет тех, кто там не должно быть. В случае подтверждения, я с нетерпением жду брифинга об этих и других вызывающих озабоченность компаниях», - сказала Раймондо, отвечая на письменные вопросы сенаторов.

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С учетом этих последних событий маловероятно, что Huawei получит отсрочку от строгих санкций США в ближайшее время.

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Источник: androidauthority