Глава Qualcomm: о дефиците чипов и когда ждать Snapdragon Gen 2

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Компания Qualcomm в представлении не нуждается. Это один из крупнейших чипмейкеров в мире, чья продукция встречается в огромном количестве устройств и именно он контролирует большую часть патентов в области 4G/5G. Но позиции компании на мобильном рынке несколько пошатнулись. Она уступила лидерство MediaTek, и ее линейка флагманских процессоров никак не может допрыгнуть до уровня чипов от Apple.

Журналисты издания The Verge побеседовали с президентом и исполнительным директором Qualcomm Кристиано Амон на тему того, как будет развиваться дальше компания, как долго продлится дефицит чипов и что с Snapdragon Gen 2.

По словам топ-менеджера, сейчас рынок чипов переживает один из самых глубоких и серьезных кризисов. Это стало вызовом и помогло многим осознать, насколько важны процессоры и нужна зрелая полупроводниковая индустрия. Qualcomm сделала все, чтобы с честью справиться с ситуацией и существенно нарастила поставки своих SoC. По его словам, дефицит чипов все еще наблюдается, но уже в первой половине нынешнего года ситуация изменится к лучшему. По его мнению, 2023 год станет тем годом, когда предложения покроют спрос.

Кристиан Амон подтвердил, что у Qualcomm нет собственных литейных заводов. Они взяли на себя проектирование и создание чипов, а их производством по схеме аутсорсинга занимаются другие компании, такие как TSMC, Samsung, Global Foundries, SMIC и UMC. При этом чипмейкер активно инвестирует в создание полупроводниковой промышленности и новые технологии. Среди последних — 6G и ее появление стоит ждать к 2030 году.

Среди прочего глава Qualcomm заявил, что считает смену нейминга мобильных чипов правильным и взвешенным решением. Отказ от трехзначного цифрового обозначения продиктован желанием упростить восприятие от продуктов, то есть нет необходимости идентифицировать процессор по цифрам, нужно только знать поколение. В следующем году мы увидим уже второе поколение флагманского чипа — Gen 2. Кристиан Амон подтвердил, что тактика представлять каждый год новый флагманский чип останется неизменной.

Обратите внимание, что он назвал временем выхода Snapdragon Gen 2 следующий год, скорее всего, имея в виду время появления устройств с ним на борту. А это означает, что в планах компании нет выпуска Gen 2 в середине нынешнего года, как предсказывали инсайдеры. Возможно, компания выпустит усовершенствованный или разогнанный вариант Gen 1 в этом году, но с другим неймингом и это не будет принципиально новое поколение чипа.

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Источник: theverge