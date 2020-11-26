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Глава Xiaomi рассказал историю нейминга компании

26.11.2020 619 0

Почему Xiaomi и как могла называться компания иначе

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому нейминг для компании очень важен. А вы никогда не задумывались, почему Xiaomi получила такое название? Такой вопрос пришел в голову фанатам, которые решили узнать у руководителя компании, почему же в итоге было выбрано имя Xiaomi.

 

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Лэй Цзюнь вспомнил, что, когда он и прочие основатели компании задумались о ее названии, то среди возможных вариантов упоминался Black Rice (черный рис), Red Star (красная звезда) и Red Pepper (красный перец). Но ни одно из этих наименований не пришлось ко двору.

 

И однажды Лэй Цзюнь вспомнил свою любимую фразу: «Будда считает рисовое зерно таким же важным, как и священную гору Мекку». И тогда кто-то выступил с предложением назвать стартап «Mi», что в переводе с китайского означает «рис» — 米. Один из инвесторов предложил дополнить его еще другим словом «маленький» — 小. В итоге и получилось словосочетание «рисовое зернышко» или «маленькое зернышко риса» — Xiaomi или на китайском 小米. Название всем понравилось и вот уже больше десяти лет мы знаем компанию Xiaomi, как производителя смартфонов и прочей электроники.

 

Глава Xiaomi рассказал историю нейминга компании – фото 1

 

Интересно, что сам Лэй Цзюнь считает, что нейминг никак не влияет на дальнейшую судьбу компании. Название не определяет успех, важны другие составляющие. Если не уделять максимум внимания качеству, технологиям и нуждам пользователей, а также не выпускает хорошие продукты, то стать успешной на рынке невозможно. Название бренда никогда не гарантировало успех. Все зависит от людей и результата их работы.

 

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А целью деятельности Xiaomi глава компании назвал желание создавать лучшие и прорывные продукты, которые бы полностью оправдывали ожидания поклонников. А также они стремятся предлагать собственные технические разработки и достижения.

 

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Источник: gizchina

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.11.2020

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Глава Xiaomi рассказал историю нейминга компании