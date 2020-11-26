Глава Xiaomi рассказал историю нейминга компании

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Почему Xiaomi и как могла называться компания иначе

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому нейминг для компании очень важен. А вы никогда не задумывались, почему Xiaomi получила такое название? Такой вопрос пришел в голову фанатам, которые решили узнать у руководителя компании, почему же в итоге было выбрано имя Xiaomi.

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Лэй Цзюнь вспомнил, что, когда он и прочие основатели компании задумались о ее названии, то среди возможных вариантов упоминался Black Rice (черный рис), Red Star (красная звезда) и Red Pepper (красный перец). Но ни одно из этих наименований не пришлось ко двору.

И однажды Лэй Цзюнь вспомнил свою любимую фразу: «Будда считает рисовое зерно таким же важным, как и священную гору Мекку». И тогда кто-то выступил с предложением назвать стартап «Mi», что в переводе с китайского означает «рис» — 米. Один из инвесторов предложил дополнить его еще другим словом «маленький» — 小. В итоге и получилось словосочетание «рисовое зернышко» или «маленькое зернышко риса» — Xiaomi или на китайском 小米. Название всем понравилось и вот уже больше десяти лет мы знаем компанию Xiaomi, как производителя смартфонов и прочей электроники.

Интересно, что сам Лэй Цзюнь считает, что нейминг никак не влияет на дальнейшую судьбу компании. Название не определяет успех, важны другие составляющие. Если не уделять максимум внимания качеству, технологиям и нуждам пользователей, а также не выпускает хорошие продукты, то стать успешной на рынке невозможно. Название бренда никогда не гарантировало успех. Все зависит от людей и результата их работы.

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А целью деятельности Xiaomi глава компании назвал желание создавать лучшие и прорывные продукты, которые бы полностью оправдывали ожидания поклонников. А также они стремятся предлагать собственные технические разработки и достижения.

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Источник: gizchina