Xiaomi удается продавать много смартфонов. Секрет успеха?

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Третий квартал стал успешным для Xiaomi, ее прибыль растет

На днях Xiaomi объявила финансовые показатели за третий квартал нынешнего года. Несмотря на пандемию и в целом непростой для индустрии год, компании удалось добиться рекордных показателей, и она одна из немногих, для кого третья декада нынешнего года стала очень успешной.

Так, общая выручка Xiaomi Group составила около $11 млрд и это на 34,5% больше, чем за третий квартал прошлого года. Выросла на 18,9% и чистая прибыль, достигнув отметки $0,62 млрд. Если говорить в разрезе смартфонов, то в по итогам третьего квартала нынешнего года поставки трубок составили 46,6 млн и это на 45,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге мобильные устройства принесли Xiaomi $7,22 млн выручки и рост составил 47,5%.

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По результатам третьего квартала нынешнего года Xiaomi удалось занять третье место на мировом рынке смартфонов. Бронза досталась компании и на рынке Европы, где она пропустила вперед Samsung и Apple. За период с июля по сентябрь на европейский рынок было отгружено 3,7 млн смартфонов и это на 151,6% больше, чем годом ранее. Обращает на себя внимание стремительное падение Huawei. Так, если в третьем квартале прошлого года ее доля на рынке Европы составляла 20%, то уже в этом году этот показатель сдулся до 8,8%. Поставки смартфонов Huawei упали практически в 2,5 раза и в количественном выражении составили 2,5 млн против 6,2 млн годом ранее.

Очень похоже, что успех Xiaomi продиктован не столько увеличением спроса на ее продукцию, сколько падением Huawei. Включившись в борьбу за покупателя, Xiaomi удалось сыграть на том, что позиции Huawei/Honor ослабли на фоне санкций США. Скорее всего, санкции пришли надолго и всерьез. И это только на руку Xiaomi, которая вполне может на долгий период застолбить за собой третью строчку мирового табеля рангов смартфоностроителей. А там глядишь и до второго места можно дотянуться, стоит только Apple оступиться с выпуском iPhone нового поколения.

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Источники: Gizmochina, blog.mi.com