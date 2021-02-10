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Глиф в Realme GT Neo 5: бессмысленная игрушка или полезная вещь?

03.02.2023 57 0

Раскрыт принцип работы глифа на Realme GT Neo 5

 

В сети появился интересный ролик подробнее объясняющий, как именно будет работать глиф на задней крышке Realme GT Neo 5 . Судя по тому, какое внимание компания уделяет продвижению и обзору этой фишки, она делает на это большую ставку. В последние годы основные разговоры о дизайне любой новинки сводятся к тому какому размеру и форме будет блок камер. Стагнация на этом поприще заставляет компании придумывать новые элементы дизайна привлекающие внимание потенциальных покупателей. И, по моему мнению, Realme пошла в верном направлении. Даже на рендерах глиф выглядит очень свежим и современным элементом, а в реальной жизни этот эффект еще больше усилится.

 

 

Глиф выполняет как информационную, так и эстетическую функцию.

 

- Желтый цвет во время игры

- красный, когда батарея разряжена

- Оранжевый, когда включен режим GT

- Фиолетовый для оповещения о входящих звонках

- Зеленый для сообщений

 

А как вам схож элемент дизайна? своими мыслями делитесь в комментариях.

 

Источник: EqualLeaks

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.02.2023

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Глиф в Realme GT Neo 5: бессмысленная игрушка или полезная вещь?