Глиф в Realme GT Neo 5: бессмысленная игрушка или полезная вещь?

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Раскрыт принцип работы глифа на Realme GT Neo 5

В сети появился интересный ролик подробнее объясняющий, как именно будет работать глиф на задней крышке Realme GT Neo 5 . Судя по тому, какое внимание компания уделяет продвижению и обзору этой фишки, она делает на это большую ставку. В последние годы основные разговоры о дизайне любой новинки сводятся к тому какому размеру и форме будет блок камер. Стагнация на этом поприще заставляет компании придумывать новые элементы дизайна привлекающие внимание потенциальных покупателей. И, по моему мнению, Realme пошла в верном направлении. Даже на рендерах глиф выглядит очень свежим и современным элементом, а в реальной жизни этот эффект еще больше усилится.

Глиф выполняет как информационную, так и эстетическую функцию.

- Желтый цвет во время игры

- красный, когда батарея разряжена

- Оранжевый, когда включен режим GT

- Фиолетовый для оповещения о входящих звонках

- Зеленый для сообщений

А как вам схож элемент дизайна? своими мыслями делитесь в комментариях.

Источник: EqualLeaks