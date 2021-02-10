Глобальная презентация серии Redmi Note 12 состоится 23 марта!

86

Наконец-то нас ждет официальный глобальный релиз долгожданных смартфонов

Серия Redmi Note 12, которая была представлена ​​в Китае, теперь будет продаваться на мировом рынке, событие глобального запуска Redmi Note 12 Series состоится уже через полторы недели. Эпопея этого года с запуском 12 линейки на глобальный рынок очень затянулась. Непонятно, почему именно одна из лучших серий за последние годы так долго добирается до нашего рынка.

При выходе она почти не имела аналогов среди конкурентов и многие хотели купить себе устройство из новой линейки, теперь ситуация немного изменилась, но все равно эти смартфоны остаются очень привлекательными вариантами на рынке.

Xiaomi в своем twitter аккаунте объявила, что серия Redmi Note 12 будет представлена ​​во всем мире 23 марта. На официальном слайде можно увидеть какие модели будут доступны на глобальном рынке.

Redmi Note 12 Discovery Edition с чрезвычайно быстрой зарядкой на 210 Вт, к сожалению, останется эксклюзивом для китайского рынка и самой быстрой зарядкой на глобальном рынке будет 120 Вт у Redmi Note 12 Pro+ 5G. Будет и эксклюзив, который впервые покажут на этой презентации, это будет младшая версия Redmi Note 12 4G .

Читать также: Xiaomi Pad 6 Ultra: новые подробности, которые вас удивят

Источник: xiaomiui