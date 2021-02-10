Глобальная версия OPPO Find N3 Flip уже близко – данные GeekBench, технические характеристики
03.10.2023 53 0
СКОРО НА ГЛОБАЛКЕ
Сложный смартфон OPPO Find N3 Flip, дебютировавший в Китае в августе, вскоре должен выйти на глобальный рынок.
Модель с другим идентификатором появилась в базе Geekbench. Это версия CPH2519 с 12 ГБ ОЗУ и чипсетом MediaTek Dimensity 9200. Ранее в Китае – PHT110.
Другие характеристики, вероятно, будут идентичными – 6,8" основной экран, 3,26" внешний, тройная камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч и прочее.
Поэтому остается только ждать - конкуренция на глобальном рынке это очень важно, поскольку Samsung как будто расслабился из-за отсутствия конкуренции и различия между Galaxy Fold 3 и Galaxy Fold 5 минимальны.
Источник - gsmarena
Дата публикации: 03.10.2023
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