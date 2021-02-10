Глобальная серия Redmi Note 11 и датчик приближения: история с косяком может повториться

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Ради удешевления компания вновь установила в новинках линейки Redmi Note 11 скомпрометировавшие себя датчики приближения от Elliptic Labs

Датчик приближения невелик по размеру, но его значение велико для устройств. Но с корректностью его работы в смартфонах у Xiaomi не сложилось. И эта проблема с бородой, которая сопровождает устройства компании уже не один год. В прошлом году Xiaomi объявила, что твердо решила избавиться от проблемы. Но, есть вероятность, что серия Redmi Note 11 на глобальном рынке будет по-прежнему страдать из-за некорректной работы датчика приближения.

Оказалось, что в смартфонах серии Redmi Note 11 компания вновь установила датчики приближения норвежской компании Elliptic Labs. Специалисты пеняли в сторону этих сенсоров, как на причину сбоев в работе датчиков приближения. В прошлом году Xiaomi объявила, что откажется от решения Elliptic Labs в пользу сенсоров приближения от Minghao Sensing.

Но в эпоху дефицита и из-за необходимости оптимизировать расходы, Xiaomi вновь установила в смартфонах серии Redmi Note 11 проблемный сенсор. И на этот шаг она пошла осознанно, чтобы сэкономить и избежать роста ценника на устройства. В этой ситуации потребителям остается только надеяться, что виртуальный датчик приближения AI от Elliptic Labs будет корректно справляться со своими обязанностями.

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Сама же компания Elliptic Labs заявила:

«Xiaomi использует надежные технологии Elliptic Labs и доверяет им с 2016 года. Мы рады, что Xiaomi начинает этот год с внедрения нашего виртуального датчика приближения на основе ИИ в четырех моделях смартфонов (Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G). Замена аппаратных датчиков программной платформой AI Virtual Smart Sensor Platform™ от Elliptic Labs обеспечивает оптимизированные с точки зрения затрат инновации и безопасные для человека и окружающей среды решения, устраняя при этом постоянные риски цепочки поставок. Это делает Elliptic Labs идеальным партнером для глобальных производителей смартфонов, таких как Xiaomi».

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Источник: ellipticlabs