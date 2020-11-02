Глобальная версия Realme X7 Pro с возможностью подключения к 5G готовится к выходу

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Realme готовятся выпустить свой хитовый смартфон Realme X7 Pro на глобальный рынок.

Realme представила линейку X7 еще в прошлом месяце на территории своего родного Китая. Несмотря на теплый прием смартфона у себя на родине, компания долго думала, что делать с его продажами в остальном мире.

И вот старшее устройство, Realme X7 Pro, уже получило несколько сертификатов на международных площадках NBTC и NCC. Вчера же смартфон был обнаружен на сайте индийского сертификационного бюро BIS, что можно воспринимать как очевидный намек на скорый выход устройства за пределы Поднебесной.

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В своем Твиттер-аккаунте известный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился таблицей из BIS, в которой упомянута информация о грядущем выходе смартфона Realme. В нем указан номер модели RMX2121, относящийся к уже существующему Realme X7 Pro 5G.

Скорее всего, Индия не станет единственной страной, куда компания отправит устройство. По мнению аналитиков, Realme X7 Pro можно будет найти в магазинах Европы, некоторых стран Азии и даже, возможно, в наших странах.

Напомним, что Realme X7 Pro 5G оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц. За работу устройства отвечает MediaTek Dimensity 1000+ в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Главный датчик квадрокамеры устройства имеет разрешение 64 Мп, а фронталка – 32 Мп.

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Питает смартфон аккумулятор емкостью 4500 мАч. Прошивкой устройства является уже привычная Realme UI на базе Android 10.

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Источник: Twitter



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