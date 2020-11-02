Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Глобальная версия Realme X7 Pro с возможностью подключения к 5G готовится к выходу

Глобальная версия Realme X7 Pro с возможностью подключения к 5G готовится к выходу

02.11.2020 315 0

Realme готовятся выпустить свой хитовый смартфон Realme X7 Pro на глобальный рынок.

 

Realme X7 Pro

 

Realme представила линейку X7 еще в прошлом месяце на территории своего родного Китая. Несмотря на теплый прием смартфона у себя на родине, компания долго думала, что делать с его продажами в остальном мире.

 

И вот старшее устройство, Realme X7 Pro, уже получило несколько сертификатов на международных площадках NBTC и NCC. Вчера же смартфон был обнаружен на сайте индийского сертификационного бюро BIS, что можно воспринимать как очевидный намек на скорый выход устройства за пределы Поднебесной.

 

﻿Читать также: Realme 7 и Realme 7 Pro поступают на рынок Европы﻿

 

В своем Твиттер-аккаунте известный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился таблицей из BIS, в которой упомянута информация о грядущем выходе смартфона Realme. В нем указан номер модели RMX2121, относящийся к уже существующему Realme X7 Pro 5G.

 

Скорее всего, Индия не станет единственной страной, куда компания отправит устройство. По мнению аналитиков, Realme X7 Pro можно будет найти в магазинах Европы, некоторых стран Азии и даже, возможно, в наших странах.  

 

Realme X7 Pro задник

 

Напомним, что Realme X7 Pro 5G оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц. За работу устройства отвечает MediaTek Dimensity 1000+ в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Главный датчик квадрокамеры устройства имеет разрешение 64 Мп, а фронталка – 32 Мп.

 

Читать также: Представлен Realme C15 Qualcomm Edition с Snapdragon 460﻿

 

Питает смартфон аккумулятор емкостью 4500 мАч. Прошивкой устройства является уже привычная Realme UI на базе Android 10.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Realme X7 Pro глобальный рынок

 

Источник: Twitter


https://andro-news.com/news/motorola-gotovit-novyy-smartfon-s-imenem-motorola-kiev.html Motorola готовит новый смартфон с именем Motorola Kiev(в Адм. панель)

 

Realme Realme X7 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 02.11.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Глобальная версия Realme X7 Pro с возможностью подключения к 5G готовится к выходу