Motorola готовит новый смартфон с именем Motorola Kiev

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Похоже, в Motorola очень любят Украину – компания готовит новый смартфон с кодовым именем Motorola Kiev.

Предполагаемый Motorola Kiev﻿

Motorola, принадлежащая китайской компании Lenovo, изо всех сил старается выжить на мега-конкурентном рынке смартфонов. Согласно последним слухам, неизвестное устройство от уже китайского производителя под названием Motorola Kiev находится в стадии разработки.

Информация о новом смартфоне просочилась благодаря ресурсу Slashleaks. Согласно просочившимся техническим характеристикам, нас ждет устройство из среднего сегмента с возможностями подключения к сетям 5G.

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Впервые слухи о Motorola Kiev появились еще сентябре. Ранее сообщалось, что в смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 690. По ранним слухам, в базовой модели мы обнаружим 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти.

Еще один предполагаемый Motorola Kiev со всех сторон﻿

Однако новые сообщения, поступающие от Slashleaks, говорят о том, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 765G. Самое интересное, что смартфон будет выпущен на глобальном рынке.

Устройство действительно будет иметь хранилище на 128 Гб, стандарт – UFS 2.1. Экран на Motorola Kiev может иметь разрешение FullHD+ и быть выполнен по технологии AMOLED.

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Если верить слухам, то в Motorola Kiev будет установлен блок основной камеры на 4 объектива: главный на 48 Мп, разрешение остальных пока неизвестно. Питать устройство будет аккумулятор емкостью 5000 мАч. Прошивкой нового смартфона Motorola должен стать почти стоковый Android 10 с небольшим количеством изменений от производителя.

Естественно, на данный момент ничего неизвестно о дате выхода или ценнике. Ждем официальной информации.

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Источник: Slashleaks



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