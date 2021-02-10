Глобальный Honor Magic Vs: претендент на трон в сегменте сложных смартфонов

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Сложный красавец Honor Magic Vs вышел на глобальный рынок

Компания Honor на выставке MWC кроме флагманских камерофонов Magic 5 анонсировала глобальную версию Honor Magic Vs – смартфон в форм-факторе книги. У него легкий безредукторный шарнир с цельной технологией литья. В компании Honor говорят, что в шарнирах использованы аэрокосмические материалы, которые по оценкам выдерживают более 400 000 гибок. Складной телефон имеет толщину около 12,9 мм и весит около 261 г.

Honor Magic Vs имеет 6,45-дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 2560 x 1080 пикселей. Он имеет частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1200 нит. В разложенном виде внутренний OLED-экран имеет диагональ 7,9 дюйма с разрешением 2272 x 1984 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 800 нит. Внутренний и внешний дисплеи поддерживают 10-битную глубину цвета и 100-процентную цветовую гамму DCI-P3. Будут доступны два цвета – черный и зеленый.

Honor Magic Vs оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Что касается аудиосистемы, он оснащен двумя стереодинамиками, сертифицированными IMAX Enhanced, с поддержкой DTS:X Ultra и 3 микрофонами.

Камерами Honor Magic Vs, несмотря на тонкость, также не обделили: основной датчик Sony IMX800 на 54 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и блок на 8 МП с 3-кратным телеобъективом. Наружный экран имеет 16-мегапиксельную камеру для селфи.

Внутри Honor Magic Vs работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 и это не попытка сэкономить, а следствие того, что его китайский вариант вышел еще в ноябре 2022 года, когда 8 Gen 2 еще не было. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Сложный телефон оснащен системой безопасности Dual TEE (Trusted Execution Environment), разработанной совместно с Qualcomm для защиты и шифрования аппаратного уровня. Устройство работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Он работает на MagicOS 7.1 на базе Android 13 из коробки.

По всем характеристикам это прямой конкурент Samsung Galaxy Z Fold 4 , и именно для борьбы с ним он и выпускался. Чисто визуально, по моему субъективному мнению, он выглядит лучше. На 2 мм тоньше в сложенном виде, отсутствует щель между половинами. Но надо понимать что у Magic Vs была фора в 4 месяца и будущий Fold 5 тоже будет лучше предшественника. А на горизонте уже маячит более дешевый аналог от Tecno. Стоит новинка 1599 Евро Поэтому битва в этом сегменте будет интересной.

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Источник: gizmochina