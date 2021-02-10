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Глобальный Redmi Note 13 Pro получит 5G и LTE версии – возможно, с разными процессорами

22.11.2023 146 0

Интересно, каким будет второй процессор?

 

Серия Redmi Note 13 была недавно представлена ​​в Китае, сейчас смартфоны направляются к международному запуску. Существует Redmi Note 13 Pro с поддержкой 5G и процессором Snapdragon 7s Gen 2, а сейчас утечки свидетельствуют, что Xiaomi готовит еще одну версию телефона с поддержкой только сети LTE.

 

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Оба устройства были сертифицированы NBTC, регулятором телекоммуникаций Таиланда. В сертификате четко указаны "Redmi Note 13 Pro" и "Redmi Note 13 Pro 5G", что указывает на два разных смартфона.

 

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Номер модели Xiaomi Redmi Note 13 Pro с LTE раньше не встречался, потому неизвестно, чего от него ожидать, кроме смены процессора.


Note 13 Pro в Китае имеет 6,67” OLED-дисплей с разрешением 1220p и частотой обновления до 120 Гц. Основная камера на задней панели имеет разрешение 200 МП, а аккумулятор на 5100 мАч поддерживает зарядку 67 Вт. Подходящая комбинация для недорогого смартфона, начальная цена которого в Китае была ниже $200.﻿

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 22.11.2023
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Глобальный Redmi Note 13 Pro получит 5G и LTE версии – возможно, с разными процессорами