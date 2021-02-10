Глобальный релиз Vivo X100 и X100 Pro уже через несколько дней – официальный сайт

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Выход флагманов Vivo на мировой рынок

Смартфоны Vivo X100 и X100 Pro, вышедшие в прошлом месяце для Китая, будут представлены во всем мире 14 декабря. Событие примечательно тем, что прошлые топовые смартфоны бренда Vivo X90 были китайскими эксклюзивами. Ранее сообщалось о регистрации телефонов у индийского и индонезийского регуляторов, что свидетельствует о глобальном запуске.



О предстоящей презентации легко можно узнать на официальном сайте Vivo, где появилась соответствующая страница. Интересно, что датой предзаказов на ней отмечено 24 ноября. Другой примечательный факт – на странице размещены постеры всего двух цветовых вариантов смартфона. Будут ли представлены в мире другие – неизвестно. Возможно, таким образом бренд стремится сохранить по крайней мере частичную эксклюзивность для Китая.



Vivo X100 и X100 Pro работают на базе процессора Dimensity 9300 SoC, наиболее заметная разница между ними заключается в камере и аккумуляторе. X100 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт, а X100 Pro имеет аккумулятор на 5400 мАч с возможностью проводной зарядки мощностью 100 Вт и 50 Вт беспроводной зарядки.



Оба смартфона оснащены тройной камерой на задней панели, сверхширокоугольной камерой на 50 МП, общей для обеих моделей, поскольку основная и перископическая телефотокамеры разные. X100 оснащен основной камерой 50 МП 1/1,49 дюйма и перископическим телеобъективом 64 МП 70 мм с 3-кратным оптическим увеличением, а X100 Pro оснащен основной камерой 50 МП 1/0,98 дюйма и перископическим телеобъективом 100 мм с 4,3-кратным оптическим зумом.