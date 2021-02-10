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Vivo X100 готовится к глобальному запуску? Смартфоны получили сертификаты за пределами Китая

01.12.2023 54 0

Многие в мире с нетерпением ждут ﻿﻿Vivo X100﻿

Похоже, что под влиянием большого успеха на внутреннем рынке Китая производитель Vivo X100 готовится к официальному мировому релизу. Этого не произошло с предыдущим поколением, но все может измениться. Смартфоны появились на веб-сайтах сертификации SDPPI и BIS.

 

Vivo X100


Появление в индонезийских и индийских базах явно говорит о выходе в этих странах, а скорее всего и на более широком рынке. Поколение Vivo X100 оказалось действительно неплохим с точки зрения дизайна, производительности и возможностей фото, так что другие рынки заслуживают иметь этот аппарат, а производитель сможет неплохо заработать.

 

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Смартфоны появились на сайте BIS под номерами моделей V2308 и V2309. Данные указывают, что глобальные варианты обоих устройств будут поддерживать Bluetooth 5.4.


Появившиеся в сети тесты демонстрируют неплохие возможности основной камеры Vivo X100 Pro с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 VCS, телефотокамеры Zeiss APO на 50 МП и сверхширокоугольной камеры – все на 50 МП. Также Vivo X100 имеют экран на 3000 нит и новейший процессор Dimensity 9300.

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.12.2023
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Vivo X100 готовится к глобальному запуску? Смартфоны получили сертификаты за пределами Китая