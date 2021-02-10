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Глобальный Xiaomi Smart Band 7 NFC уже продается в нашей стране.

12.04.2023 70 0

Самый популярный фитнес браслет теперь получил NFC

Xiaomi Mi Band 7 NFC для китайского рынка был представлен почти год назад в мае. Долгое время считалось, что на глобальный рынок она так и не попадет, но внезапно на глобальном официальном сайте компании появилась страница с версией NFC и почти сразу они поступили в продажу в официальные розничные магазины.

 

mi_band_7_NFC

 

Данная модификация от обычной отличается поддержкой бесконтактных платежей и наличием голосового помощника Amazon Alexa благодаря присутствию в корпусе микрофона.

 

mi_band_7_NFC

 

Все остальные характеристики остались без изменений как и в традиционном Mi Band 7, с основными можно ознакомиться на изображении выше, а если хотите изучить подробнее, можете перейти по ссылке на страницу со спецификациями. Учитывая, что глобальные NFC версии иногда не выходят вовсе, а иногда едут к нам почти год, ждать Band 8 NFC точно не стоит.

 

Если хотите приобрести себе браслет с возможностью бесконтактной оплаты, то можете смело делать это сейчас.

 

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Источник: mi.com

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 12.04.2023

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Глобальный Xiaomi Smart Band 7 NFC уже продается в нашей стране.