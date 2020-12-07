Глобальный Oppo Reno5 отличается от своего китайского собрата и больше фоточек Oppo Reno5 Pro

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За пределами Китая будет доступна 4G-версия Oppo Reno5

На этой неделе состоится премьера серии Oppo Reno5, куда помимо базовой версии войдет «прошка» и премиальный Oppo Reno5 Pro+. На китайском рынке все три модели предложат поддержку сетей пятого поколения, а вот за пределами Китая будет доступна 4G-версия Oppo Reno5, которая по факту станет переработанной версией Realme 7 Pro.

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Ожидается, что глобальный вариант Oppo Reno5 предложит дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 720G, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Питать аппарат станет батарейка емкостью 4310 мАч с быстрой 50-ваттной зарядкой. Смартфону приписывают фронталку на 44 Мп и четверную основную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сроки выхода Oppo Reno5 на глобальный рынок неизвестны.

Кроме того, в сеть слили «живые» фоточки и видео Oppo Reno5 Pro, которые дают понимание, что новинка будет доступна в нескольких градиентных расцветках, предложит четверную тыльную камеру и лишится 3,5 мм разъема для наушников. Напомним, что по слухам Oppo Reno5 Pro+ должен получить специальную версию, которая предложит кожаный «задник» и исчезающую тыльную камеру благодаря установке электрохромного стекла.

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Источники: twitter, sparrowsnews, toutiao