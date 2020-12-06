Кожа, исчезающая камера и продвинутый датчик изображения — все это фишки Oppo Reno5 Pro+

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Oppo Reno5 Pro+ воплотит идею с исчезающими камерами OnePlus Concept One

На следующей неделе состоится презентация линейки Oppo Reno5 и не было никаких предпосылок ждать чего-то впечатляющего от новинок. Но последняя информация заставила пересмотреть отношение к предстоящему релизу. Так, пришло сообщение, что «старшая» модель серии Oppo Reno5 Pro+ предложит необычную основную камеру.

Помимо технической составляющей в этой модели попытаются еще и оригинально обыграть ее. Китайские инсайдеры принесли весть, что Oppo Reno5 Pro+ предложит версию с кожаной тыльной панелью и исчезающую тыльную камеру. Якобы компания намерена спрятать датчики под электрохромным стеклом, позволяя сенсорам становится практически невидимыми. Саму реализацию идеи мы видели с OnePlus Concept One, который так и не вышел на рынок.

Сообщается также, что базироваться Oppo Reno5 Pro+ будет на Snapdragon 865 и главным датчиком в основной камере станет 50 Мп сенсор Sony IMX7xx на 50 Мп. И можно было сделать вывод что речь идет о модуле, который уже установила в своих флагманах Huawei. Но источник утверждает, что ранее этот датчик нигде не светился и в Oppo Reno5 Pro+ состоится его дебют. В систему датчиков также войдет телевик на 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом и широкоугольный модуль на 16 Мп. Обещают и четвертый датчик, но о его характеристиках ничего не известно.

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Напомним, что премьера серии Oppo Reno5 назначена на 10 декабря и тогда же мы узнаем, что из этих предсказаний правда, а что вымысел.

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Источники: weibo, twitter