Глобальный рейтинг самых производительных Android-смартфонов декабря

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AnTuTu назвала самые мощные смартфоны в топовом и среднем сегментах с ориентиром на глобальный рынок

После того, как разработчики AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов декабря прошлого года на рынке Китая, пришло время обновить глобальный табель рангов самых мощных мобильных устройств за последний месяц ушедшего года.

Во флагманском сегменте семь мест из десяти пришлись на китайские смартфоны, а девять позиций заняли смартфоны с чипами Snapdragon 865/865+. Лидером признан Huawei Mate 40 Pro на базе Kirin 9000 с результатом 657784 балла. На втором месте с отставанием чуть больше чем 11 тысяч «попугаев» оказался iQOO Neo 3, а замкнул тройку лидеров Asus ROG Phone 3.

С четвертой по десятую строчки расположились: Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Black Shark 3, Samsung Galaxy S20 FE и Poco F2 Pro.

В среднем же сегменте безраздельно господствуют модели из Китая и весь топ-10 самых мощных устройств поделили между собой смартфоны трех компаний: Xiaomi, Huawei и Realme. Первые два места отвоевали две модели с Kirin 985: Honor 30 и Huawei Nova 7. И это единственные смартфоны, сумевшие перешагнуть отметку в 400 тысяч баллов.

На третьей строчке рейтинга оказался Redmi 10X 5G на базе Dimensity 820 и его результат составил 394 545 «попугаев». Интересно, что именно эта модель лидирует в китайском рейтинге AnTuTu в среднем сегменте, опережая Honor 30 и Huawei Nova 7, которые расположились на пятом и третьем местах соответственно.

В топ-10 сумели пробиться Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi K30 и Xiaomi Mi 10 Lite, получившие чипы от Qualcomm. Седьмое место за Huawei Nova 7i, на восьмой строчке оказался Realme 7, девятое место отвоевал Redmi Note 7 Pro и замкнул десятку самых мощных Realme 6. Обращает на себя и разрыв между первой и последней строчкой в рейтинге — более 113 тысяч баллов.

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Источник: antutu