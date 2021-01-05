Топ-10 самых производительных смартфонов 2020 года

733

AnTuTu обновил «десятку» самых мощных смартфонов на базе Android по состоянию на декабрь 2020 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых злых по производительности смартфонов на базе Android по итогам декабря прошлого года во флагманском и среднем сегментах. В него вошли модели доступные на китайском рынке и сам рейтинг ориентирован на Поднебесную. Поскольку речь идет о самых мощных аппаратах по состоянию на декабрь 2020 года, то именно их и можно именовать самыми производительными моделями ушедшего года.

Несмотря на то, что Xiaomi Mi 11 дебютировал 28 декабря, а его продажи стартовали 1 января 2021 года, это не помешало ему попасть в итоговый зачет и стать его лидером по итогам декабря, и всего 2020 года. Все места в табеле рангов разделили между собой модели трех компаний: Xiaomi с суббрендом Redmi, Huawei и Vivo с «дочкой» iQOO. Больше всего мест, а это четыре, заняли смартфоны от Vivo и по три позиции пришлись на аппараты Xiaomi и Huawei.

На первой строчке AnTuTu как самый мощный смартфон оказался Xiaomi Mi 11, который первый и единственный на данный момент на рынке флагман с Snapdragon 888 на борту. Его результат 708 425 баллов. Второе и третье место досталось топовым Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro с чипом Kirin 9000, набравшие 702819 и 686408 «попугаев» соответственно.

С четвертой по десятую строчки занимают флагманы с Snapdragon 865 на борту и только Huawei Mate 40 на базе Kirin 9000E смог разбавить их компанию: Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30S, iQOO 5, iQOO 5 Pro, Vivo X50 Pro+, Huawei Mate 40 и iQOO Neo 3.

Если в топ-10 самых мощных топовых устройств модели Huawei смогли занять 4 позиции, то в среднем сегменте они захватили половину табеля рангов — 5 мест. Лидером же стал Redmi 10X 5G на базе Dimensity 820 с результатом 400 742 балла. На второй и третьей строчке оказались Huawei Nova 7 Pro и Nova 7 с чипом Kirin 985, которые смогли набрать 399883 и 398308 «попугаев» соответственно.

На четвертом месте расположился Redmi 10X Pro 5G с Dimensity 820 и в топ-5 лучших сумел пробиться Honor 30 с процессором Kirin 985. Шестую и седьмую позицию вновь заняли аппараты от Huawei: Honor X10 и Nova 7 SE. На восьмой строчке рейтинга оказался Redmi Note 9 Pro 5G с Snapdragon 750G и замкнули десятку самых производительных устройств в среднем сегменте Oppo Reno5 и Realme Q2 Pro.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: cnmo