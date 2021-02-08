Глобальный Xiaomi Mi 11: флагман с крутым «железом» и не китайским софтом

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На что способен главный смартфон Xiaomi на сегодняшний день

Сегодня состоялась премьера международной версии Xiaomi Mi 11, который уже успел заслужить славу самого мощного смартфона на рынке. О нем мы и поговорим. Благо глобальная его версия добралась до нас на неделю раньше мирового релиза, и мы успели ближе познакомиться с ней. Если хотите сэкономить — можно заказать смартфон на AliExpress. И да, есть серьезная скидка на флагман благодаря нашему промокоду.

В плане начинки ничего не изменилось. Это по-прежнему, один из «гиковских» смартфонов нынешнего года с узнаваемым дизайном камеры, пусть и спорным. Зато он позволяет аппарату выделиться. Несмотря на абсолютно идентичную начинку, показывает себя глобальный Xiaomi Mi 11 с лучшей стороны. И тут нужно отдать должно разработчикам, которые сумели довести до ума софт.

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Если вы энергичный гик, не готовый идти на компромиссы по части производительности, скорости работы и дисплея, то Xiaomi Mi 11 вариант для вас. Добрых слов смартфон заслуживает по части быстродействия, работе камер и скорости зарядки.

Нельзя сказать, что аппарат «прекрасен» во всем, включая и автономность, и что ничего выносливее рынок не видывал, но держится он молодцом и явно лучше своего китайского собрата. Если вам подавай тяжелые игры, а еще вы любитель фоточек и привыкли просматривать контент на экране мобильника, то лучшего смартфона во флагманском сегменте за эти же деньги, на данный момент найти сложно. Xiaomi Mi 11 не ультимативный флагман, но технически классный и достойный, если вы ищите актуальный аппарат из топового сегмента. Больше — на видео.