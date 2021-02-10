Google Assistant все: компания прекращает поддержку помощника на старых часах Wear OS

69

Пора обновиться: Google перекрывает все пути

После приятных новостей от Sansung об обновлении старых часов компании, компания Google решила нас наоборот огорчить.

Google приостанавливает работу Google Assistant на старых часах Wear OS. В частности, умные часы под управлением Wear OS 2 или более старой версии больше не смогут использовать Google Assistant после 31 августа 2023 года. Детали впервые были подмечены в последней версии Wear OS Companion App, содержащей сообщение «Поддержка Google Assistant на этих часах скоро прекращается. Пожалуйста, обновите часы до более поздних, которые поддерживают Google Assistant и работают на Wear OS 3 или более поздней версии».

Приложение Companion App специально разработано для устройств, работающих под управлением Wear OS 2 и ниже, поэтому отключение Google Assistant на этих устройствах неизбежно. Это оставляет без доступа к голосовому помощнику многие устройства таких популярных брендов, как Montblanc, Polar, Michael Kors, Louis Vuitton и Fossil.

Некоторые пользователи уже видели уведомление о завершении работы голосового помощника на своих смарт-часах после последнего обновления Wear OS. Мишал Рахман, известный человек в Android-сообществе, даже поделился изображением своего TicWatch Pro 3, на котором отображается сообщение «Поддержка Google Assistant для этих часов скоро прекращается».

Это относительно быстрый поворот, но решение Google прекратить поддержку Google Assistant для устройств Wear OS 2 понятно, учитывая, что Wear OS 3 сейчас основное внимание, а Wear OS 4 уже разворачивается. Однако это ставит владельцев старых умных часов Android Wear в несколько сложную ситуацию. Немного грустно, что часы не так долговечны, какими бы хотели их видеть. Если ситуация со смартфонами ясна, то в случае смарт-часов множество людей носит до сих пор старые версии. Кажется, пора для обновления этого гаджета наступила.

Читайте также: Apple заботится о жизни и здоровье владельцев своих гаджетов, внедряя необходимые функции

Источник: theverge