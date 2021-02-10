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Samsung вспомнила о своих пользователях и выпустила обновления в Galaxy Watch 3 и Watch 2 Active

16.08.2023 48 0

Компания Samsung вспомнила

Постепенно компания Samsung выпускает обновления для предыдущих Galaxy Watch 5, вскоре и Watch 4 получит обновления.

 

watch 3

 

К сожалению, умные часы Galaxy, выпущенные до 2021 года, такие как Galaxy Watch 3 и Watch 2 Active, не получат это обновление, поскольку они работают на Tizen OS, а часы нового поколения, начиная от Galaxy Watch 4, имеют операционную систему по сотрудничеству с компанией Google – Wear OS.

 

Однако Samsung готовит небольшой сюрприз для пользователей Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3: они получат новое обновление программного обеспечения, которое будет включать в себя пару новых циферблатов от Galaxy Watch 6 и это действительно отличная новость.

 

watch 3

 

Компания все же упомянула о своих старых умных часах Tizen, поскольку объявила, что циферблаты Stretched Time и Perpetual OneUI Watch 5 также будут выпущены для старых Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3.

 

Samsung также отметила, что эти новые циферблаты появятся на умных часах с ОС Tizen этой осенью. Однако точная дата выпуска компания пока не объявила.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 16.08.2023
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Samsung вспомнила о своих пользователях и выпустила обновления в Galaxy Watch 3 и Watch 2 Active