Google убрал поддержку астрофотографии для широкоугольных камер в новой версии Google Camera

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По неизвестной причине, Google решила лишить любителей астрофотографии делать снимки на широкоугольные модули.

Программное обеспечение от Google считается, возможно, самым лучшим от производителей Android-смартфонов. Это лучше всего показывают свежие Pixel 5 и Pixel 4a 5G – не обладая флагманскими характеристиками, смартфоны для многих являются бескомпромиссными устройствами. Особенно выделяется ПО камеры – результаты фото- и видеосъемки почти всегда на высоком уровне, а возможности приложения камеры не ограничиваются только съемкой в автоматическом режиме.

Однако, по причинам, известным только Корпорации добра, в последнем обновлении приложения Google Camera (версия 8.1) разработчики убрали возможность использовать ультраширик при съемке неба в ночное время. На данный момент объяснений этому решению не предоставлено, и неизвестно, будет ли эта функциональность восстановлена в будущем.

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Астрофотография – не самая популярная функция, но весьма важная для некоторых пользователей. Если вы еще не слышали про эту функцию, то, если говорить кратко, она позволяет снимать Луну, звезды и ночное небо на камеру вашего смартфона, при этом создавая эффект профессиональной съемки. Ее можно найти на вкладке Night Sight ("Ночное видение"). Лучше всего результаты съемки получаются со штатива, так как устройство придется долго держать в одном положении.

Пример фото, сделанного в режиме "Астрофотография"

Раньше можно было переключиться на ультраширокоугольный объектив, нажав на опцию ".6x" – таким образом вы могли захватить больше пространства звёздного неба. Но в новой Google Camera версии 8.1 такой возможности больше нет. В журнале изменений приложения говорится, что астрофотография будет работать только в режиме масштабирования, равном или превышающем 1x.

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Посмотрим, вернет ли Google эту фичу в следующем обновлении, услышав недовольство любителей ночной фотографии.

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Источник: The Verge



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