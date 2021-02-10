Google Camera 9.0 – скачать бета версию, большое обновление с переработанным интерфейсом

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интерфейс крутой

Компания Google готовит обновление приложения Камера до версии 9.0 для смартфонов линейки Pixel, новая версия будет иметь некоторые изменения в пользовательском интерфейсе.

С этим обновлением вы получите постоянный переключатель фото/видео в нижней части экрана. Слева от него - панель настроек, которую можно открыть прокручивая вверх в видоискателе. Больше прокручивая, видим карусель доступных режимов камеры

Один из приятных моментов – Night Sight за один свайп, переключатель режимов видео теперь как переключатель режимов фото.

Из самого незаметного – кнопки для галереи и переключения камер поменялись местами, а иконка приложения теперь имеет увеличенный силуэт камеры.

Обновление Google Camera 9.0.115.561695573.37 требует Android 14, поэтому сначала появится на Pixel с бета-версией ОС. Вероятно, этот дизайн дебютирует на Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Полноценный релиз обновленной Камеры состоится после стабильного выхода Android 14. Тогда ее смогут получить все пользователи Pixel. А вот бета-версию можно скачать уже сейчас, если вы сидите на бета-версии Android 14 из ресурса ApkMirror. Нажмите здесь, чтобы загрузить Google Camera 9.0 Beta.

Источник: 9to5google