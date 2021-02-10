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Google Camera 9.0 – скачать бета версию, большое обновление с переработанным интерфейсом

12.09.2023 68 0

интерфейс крутой

 

Компания Google готовит обновление приложения Камера до версии 9.0 для смартфонов линейки Pixel, новая версия будет иметь некоторые изменения в пользовательском интерфейсе.

 

С этим обновлением вы получите постоянный переключатель фото/видео в нижней части экрана. Слева от него - панель настроек, которую можно открыть прокручивая вверх в видоискателе. Больше прокручивая, видим карусель доступных режимов камеры

 

Google Camera 9.0 – скачать бета версию, большое обновление с переработанным интерфейсом – фото 1

 

Один из приятных моментов – Night Sight за один свайп, переключатель режимов видео теперь как переключатель режимов фото.

 

Google Camera 9.0 – скачать бета версию, большое обновление с переработанным интерфейсом – фото 2

 

Из самого незаметного – кнопки для галереи и переключения камер поменялись местами, а иконка приложения теперь имеет увеличенный силуэт камеры.

 

Обновление Google Camera 9.0.115.561695573.37 требует Android 14, поэтому сначала появится на Pixel с бета-версией ОС. Вероятно, этот дизайн дебютирует на Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

 

Google Camera 9.0 – скачать бета версию, большое обновление с переработанным интерфейсом – фото 3

 

Полноценный релиз обновленной Камеры состоится после стабильного выхода Android 14. Тогда ее смогут получить все пользователи Pixel. А вот бета-версию можно скачать уже сейчас, если вы сидите на бета-версии Android 14 из ресурса ApkMirror. Нажмите здесь, чтобы загрузить Google Camera 9.0 Beta.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 12.09.2023
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Google Camera 9.0 – скачать бета версию, большое обновление с переработанным интерфейсом