Google Camera Go станет еще круче – разработчики добавили расширенный HDR

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Google работает над тем, чтобы поскорее добавить поддержку HDR в Google Camera Go для более слабых устройств.

В начале этого года компания Google выпустила приложение Google Camera Go – упрощенная версия популярного приложения камеры от Корпорации добра. Сначала приложение было упрощено донельзя, и в него не входили те функции, к которым привыкли фанаты ПО от Google. Но разработчики не сидят на месте, и относительно быстро добавляют все новые фичи.

Например, еще в апреле этого года появилась информация, что компания работает над добавлением поддержки HDR в Google Camera Go. Затем в октябре приложение получило поддержку ночного режима, и компания Google подтвердила, что будет добавлять поддержку HDR в будущем обновлении.

Пару дней назад в официальном Twitter-аккаунте Android появился пост, рассказывающий про подготовку к выпуску обновления Google Camera Go, где появится поддержка HDR. Это позволит бюджетным устройствам снимать фотографии с более четкими деталями и более насыщенным цветом в более тяжелых условиях.

﻿Пример работы HDR

Как и обновление, принесшее ночной режим, последняя версия Google Camera Go с поддержкой HDR должен начать рассылаться в ближайшие дни. Первыми смартфонами, на которые придет новая версия приложения, станут Nokia 1.3, Wiko Y61 и Wiko Y81. После получения обновления пользователи этих устройств должны будут увидеть новый переключатель HDR-режима в интерфейсе приложения.

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Источник: Twitter



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