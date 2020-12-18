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Google Camera Go станет еще круче – разработчики добавили расширенный HDR

18.12.2020 610 0

Google работает над тем, чтобы поскорее добавить поддержку HDR в Google Camera Go для более слабых устройств.

 

Google Camera Go

 

В начале этого года компания Google выпустила приложение Google Camera Go – упрощенная версия популярного приложения камеры от Корпорации добра. Сначала приложение было упрощено донельзя, и в него не входили те функции, к которым привыкли фанаты ПО от Google. Но разработчики не сидят на месте, и относительно быстро добавляют все новые фичи.

 

Например, еще в апреле этого года появилась информация, что компания работает над добавлением поддержки HDR в Google Camera Go. Затем в октябре приложение получило поддержку ночного режима, и компания Google подтвердила, что будет добавлять поддержку HDR в будущем обновлении.

 

Пару дней назад в официальном Twitter-аккаунте Android появился пост, рассказывающий про подготовку к выпуску обновления Google Camera Go, где появится поддержка HDR. Это позволит бюджетным устройствам снимать фотографии с более четкими деталями и более насыщенным цветом в более тяжелых условиях.

 

Пример работы HDR

 

﻿Пример работы HDR

 

Как и обновление, принесшее ночной режим, последняя версия Google Camera Go с поддержкой HDR должен начать рассылаться в ближайшие дни. Первыми смартфонами, на которые придет новая версия приложения, станут Nokia 1.3, Wiko Y61 и Wiko Y81. После получения обновления пользователи этих устройств должны будут увидеть новый переключатель HDR-режима в интерфейсе приложения.

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Google Camera Go HDR

 

Источник: Twitter


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Google Google Camera Go Google Camera
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 18.12.2020

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Google Camera Go станет еще круче – разработчики добавили расширенный HDR