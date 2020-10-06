Google Camera Go наконец-то обзавелась ночным режимом

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Приложение Google Camera Go для слабых устройств получило желаемую функцию от «старших братьев».

В 2017 году Google представила специальную версию Android для слабых устройств с подзаголовком Go Edition. Кроме облегчения самой прошивки и убыстрения ее работы, компания добавила несколько специальных версии уже существующих приложений.

Возможно, самым популярным из них стало Google Camera Go – желаемое многими приложение камеры, благодаря которому нестыдные снимки можно делать даже на самых дешевых устройствах. Но эта версия имела заметный недостаток – в ней не хватало ночного режима. В последнем обновлении этот недочет был исправлен.

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Режим Pixel Night Sight уже давно считается одним из лучших режимов съемки смартфонов в условиях низкой освещенности. Добавление ночного режима в Google Camera Go, скорее всего, даст устройствам начального уровня хоть отдаленное представление о качественной съемке ночью без использования вспышки.

Пример работы Google Camera на смартфоне Nokia﻿

Исходя из официального пресс-релиза, ночной режим на Google Camera Go будет работать точно так же, как на обычной Google Camera: при нажатии кнопки спуска затвора приложение будет автоматически делать несколько снимков и объединять их для получения более четких изображений в условиях низкой освещенности. При использовании этого режима вам не понадобится настраивать или изменять настройки камеры.

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Что ж, посмотрим на результаты съемки, когда в Сети появятся примеры фотографии с помощью нового приложения.

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Источник: NokiaMob



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