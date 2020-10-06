Google Camera Go наконец-то обзавелась ночным режимом
Приложение Google Camera Go для слабых устройств получило желаемую функцию от «старших братьев».
В 2017 году Google представила специальную версию Android для слабых устройств с подзаголовком Go Edition. Кроме облегчения самой прошивки и убыстрения ее работы, компания добавила несколько специальных версии уже существующих приложений.
Возможно, самым популярным из них стало Google Camera Go – желаемое многими приложение камеры, благодаря которому нестыдные снимки можно делать даже на самых дешевых устройствах. Но эта версия имела заметный недостаток – в ней не хватало ночного режима. В последнем обновлении этот недочет был исправлен.
Читать также: Google Camera в Android 11 станет приоритетным при работе с камерой
Режим Pixel Night Sight уже давно считается одним из лучших режимов съемки смартфонов в условиях низкой освещенности. Добавление ночного режима в Google Camera Go, скорее всего, даст устройствам начального уровня хоть отдаленное представление о качественной съемке ночью без использования вспышки.
Пример работы Google Camera на смартфоне Nokia
Исходя из официального пресс-релиза, ночной режим на Google Camera Go будет работать точно так же, как на обычной Google Camera: при нажатии кнопки спуска затвора приложение будет автоматически делать несколько снимков и объединять их для получения более четких изображений в условиях низкой освещенности. При использовании этого режима вам не понадобится настраивать или изменять настройки камеры.
Читать также: Google Camera перестанет засорять ваш смартфон дополнительными папками при сохранении портретных фотографий
Что ж, посмотрим на результаты съемки, когда в Сети появятся примеры фотографии с помощью нового приложения.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!
Источник: NokiaMob
https://andro-news.com/news/oneplus-podtverdili-chto-oneplus-buds-z-budut-zaschischeny-ot-vo.html OnePlus подтвердили, что OnePlus Buds Z будут защищены от воды и пыли(в Адм. панель)
Комментарии