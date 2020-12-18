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Sony решили удалить Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation после многочисленных жалоб

18.12.2020 112 0

Вот и все: теперь Cyberpunk 2077 нельзя купить в магазине PlayStation.

 

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

 

Сразу после выхода долгожданной Cyberpunk 2077 на разработчиков из CD Projekt RED посыпалось огромное количество обвинений со стороны геймеров. Игроки сетовали на нестабильность работы тайтла, а также на значительно более «мыльную» графику, чем то, что обещали польские разработчики.

 

Сильнее всего пострадала консольная версия игры. В Сети активно гуляли гневные комментарии купивших игру людей, в которых говорилось, что игра, по сути, неиграбельна на консолях PS4, Xbox One и One S.

 

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Разочарованные геймеры требовали от CD Projekt RED полностью «перелопатить» игру, чтобы графика хотя бы немного соответствовала ПК-варианту по графике, а также многие ожидают меньшего количества заметных багов.

 

Cyberpunk 2077 в магазине

 

А сегодня в ответ на громкие заявления пользователей PS4 компания Sony Interactive Entertainment объявила об удалении Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation и предлагает полный возврат денег тем, кто приобрел игру через интернет-магазин.

 

«Как только мы удостоверимся, что вы приобрели Cyberpunk 2077 через PlayStation Store, мы начнем обрабатывать возврат ваших средств», - сказали Sony, пояснив, что «объем возврата средств может варьироваться в зависимости от способа оплаты».

 

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CD Projekt продолжает приносить извинения за состояние версий Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One и обещает исправить ошибки и сбои и улучшить общее впечатление в начале следующего года.

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Cyberpunk 2077 PS

 

Источник: Digital Times


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Sony CD Projekt RED Cyberpunk 2077 PlayStation
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 18.12.2020

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Sony решили удалить Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation после многочисленных жалоб