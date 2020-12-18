Sony решили удалить Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation после многочисленных жалоб

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Вот и все: теперь Cyberpunk 2077 нельзя купить в магазине PlayStation.

Сразу после выхода долгожданной Cyberpunk 2077 на разработчиков из CD Projekt RED посыпалось огромное количество обвинений со стороны геймеров. Игроки сетовали на нестабильность работы тайтла, а также на значительно более «мыльную» графику, чем то, что обещали польские разработчики.

Сильнее всего пострадала консольная версия игры. В Сети активно гуляли гневные комментарии купивших игру людей, в которых говорилось, что игра, по сути, неиграбельна на консолях PS4, Xbox One и One S.

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Разочарованные геймеры требовали от CD Projekt RED полностью «перелопатить» игру, чтобы графика хотя бы немного соответствовала ПК-варианту по графике, а также многие ожидают меньшего количества заметных багов.

А сегодня в ответ на громкие заявления пользователей PS4 компания Sony Interactive Entertainment объявила об удалении Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation и предлагает полный возврат денег тем, кто приобрел игру через интернет-магазин.

«Как только мы удостоверимся, что вы приобрели Cyberpunk 2077 через PlayStation Store, мы начнем обрабатывать возврат ваших средств», - сказали Sony, пояснив, что «объем возврата средств может варьироваться в зависимости от способа оплаты».

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CD Projekt продолжает приносить извинения за состояние версий Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One и обещает исправить ошибки и сбои и улучшить общее впечатление в начале следующего года.

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Источник: Digital Times



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