Режим HDR появится и в приложении Google Camera Go

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Хотите создавать отличные фоточки на свой смартфон? Найдется немало тех, кто скажет: «Установите приложение Google Camera и радуйтесь результату». Это отличная утилита и разработчики постарались на славу, чтобы повысить качество изображений.

В марте нынешнего года на свет появилась упрощенная версия программы Camera Go, ориентированная на смартфоны начального уровня. Первым устройством, которое получило утилиту, стал Nokia 1.3. Приложению Google Camera Go еще предстоит завоевать популярность, а пока разработчики продолжают его совершенствовать.

Ожидается, что одним из нововведений станет поддержка режима HDR. Так, энтузиасты обнаружили в коде приложения скрытый переключатель «улучшение деталей». Предполагается, что он будет отвечать за активацию HDR, его появление в смартфонах начального уровня позволит получать детализированные и хорошего качества снимки на камеру простых мобильников. Безусловно, режим HDR будет способствовать популяризации приложения Google Camera Go.

Напомним, что приложение Google Camera Go хоть и стало упрощенной версией Google Camera, но все же предлагает доступ ко всем ключевым функциям утилиты, пользователь получил в свое распоряжение достаточный набор инструментов, позволяющих повысить качество снимков.

Источник: xda-developers