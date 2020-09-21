Google Chrome станет еще безопаснее

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Google внедряют систему повышенной безопасности в свой популярный браузер.

Поисковый гигант Google объявил о том, что расширит возможности своей программы расширенной защиты (Advanced Protection Program), чтобы пользователи могли сканировать потенциально вредоносные программы непосредственно в браузере Chrome.

Впервые компания представила Программу расширенной защиты три года назад, чтобы помочь обезопасить учетные записи журналистов, политических организаций, активистов и других пользователей, которые подвергаются повышенному риску целенаправленных онлайн-атак.

Пользователи программы уже хорошо защищены от фишинговых атак, поэтому злоумышленники теперь пытаются заставить их скачать различные вредоносные файлы.

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Согласно новому посту в блоге компании, Google расширяет свою программу, предоставляя пользователям возможность отправлять рискованные файлы для сканирования перед тем, как открыть файл. Google ожидает, что данные, взятые с этих «облачных» сканирований значительно улучшат их собственные возможности по обнаружению вредоносных файлов для обычных пользователей.

Когда пользователь программы расширенной защиты Google загружает файл, технология безопасного просмотра сначала выполнит быструю проверку, чтобы оценить, кажется ли файл подозрительным. Пользователям будет представлено предупреждение и возможность отправить файл для сканирования, если Google посчитает его рискованным, но не очевидно небезопасным.

Если пользователь решит отправить файл в Google, Chrome загрузит его в безопасный просмотр, который отсканирует его, используя собственные методы анализа. После короткого ожидания Chrome предупредит пользователя о том, безопасный просмотр определил файл как опасный.

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Пользователь все равно сможет обойти это предупреждение и открыть файл без сканирования, если он уверен, что файл безопасен.

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Источник: GoogleBlog



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