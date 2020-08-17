Chrome научится вводить сайты в режим энергосбережения

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Браузер Chrome станет умнее – теперь он сам начнет контролировать срок работы вашего аккумулятора.





Благодаря умам в Google браузер Chrome с каждым годом становится все быстрее и надежнее. Но эти улучшения, к сожалению, не приближают его к идеалу. Одной из самых больших проблем является прожорливость Chrome – пользователи ноутбуков давно заметили, что при использовании их любимого браузера батарейка сгорает значительно быстрее, чем при других задачах. Зная это, компания решила внедрить новую функцию – энергосбережение за счет контроля активности некоторых сайтов.

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Новая функция должна «обрезать» лишнюю активность сайтов, особенно тех, что используют Javascript и системные ресурсы. С появлением новых протоколов, Google должен заставить сайты переходить на более оптимизированную работу, а пока этого не произошло, Chrome будет нести ответственность за более долгую работу вашего устройства.

Решение ввести новый функционал в Chrome появилось как последствие одного эксперимента. После определённого тестирования разработчики поняли, что некоторые сайты практически никогда не «засыпают», заставляя Javascript ﻿работать на постоянной основе, что съедает мощности процессора и, следовательно, заряд батареи. Google решил предоставить пользователям возможность включать режим энергосбережения прямо в Chrome.





Как именно это будет работать, пока неясно, но сайты могут использовать специальные коды, чтобы заставить Chrome оптимизироваться для лучшей работы батареи или процессора. Chrome может уменьшить частоту кадров на странице или замедлить выполнение сценария, чтобы сэкономить на циклах работы процессора.

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Новая функция также позволит веб-страницам регулировать свою производительность в зависимости от того, переключил ли пользователь операционную систему в энергосберегающий режим.





Источник: hothardware.com