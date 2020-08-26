Google сделает так, чтобы Chrome для Android стал менее прожорливым

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Google вносит позитивные изменения в работу Chrome для Android – скоро браузер будет весить легче и работать быстрее.





Корпорация добра все еще пытается сделать Chrome более экономным браузером для вашего Android-устройства. Попробовав несколько способов, компания поняла, в какую сторону нужно стремиться: теперь приложение будет «гасить» в фоне вкладки, которые вы не используете.

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Компания представила обновление для бета-версии Chrome, которое снижает активность тех вкладок, которые «сидят» в фоне в течение слишком долгого времени. Этот шаг не только обеспечивает больше вычислительной мощности и памяти для вкладок, которые вы используете, но и обещает улучшить общее время работы смартфона от одного заряда и оптимизировать использование оперативной памяти. Пока что такая функция доступна только для устройств на Android и для Chrome-буков.





Это обновление является частью крупной работы Google над модернизацией Chrome. Пользователи Android также получили возможность совместного использования ссылок через QR-коды и возможность переключения на открытые вкладки путем их поиска в адресной строке.

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В свою очередь, браузер для ПК получил заметное обновление, которое увеличило скорость загрузки вкладок до 10%. Также разработчики добавили возможность сворачивать целые группы вкладок.





Функция снижения активности фоновых вкладок должна дойти до стабильной версии Chrome в течение пары недель. Но вы можете попробовать новинку уже сейчас – это может быть очень важно для людей, которые хранят миллион вкладок на постоянной основе. Очевидно, для этого придется скачать бетку, а также мириться с ожидаемыми лагами в работе.





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Источник: Chromium Blog