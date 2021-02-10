Google и Qualcomm объединили усилия по разработке чипсетов Wear OS на базе RISC-V

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Смелое решение от Google и Qualcomm

В шаге, безусловно, неожиданном, но вполне ожидаемом, Google и Qualcomm сотрудничают, чтобы расширить возможности будущих носителей с помощью RISC-V, альтернативы архитектурам ARM и x86 с открытым исходным кодом. Этот шаг призван переосмыслить ландшафт Wear OS, используя открытость и адаптивность RISC-V.

По своей сути, RISC-V – это не просто альтернатива, она меняет правила игры. Это архитектура набора инструкций с открытым исходным кодом (ISA), позволяющая любой компании создавать собственные ядра. Это все равно что открыть ворота для новых игроков и призвать их принести свои свежие идеи на стол переговоров. Для потребителей это означает рынок, богатый инновациями и конкуренцией.

Одним из главных преимуществ перехода на RISC-V является уменьшение потребности в лицензиях на ARM. Выбирая RISC-V, компании могут свободно устанавливать собственные правила – без всяких ограничений. По словам Qualcomm, этот шаг знаменует собой "ключевую веху" в интеграции процессоров RISC-V с Android, популярной операционной системой Google.

Зачем начинать с носимых устройств? Ну, Google похоже считает, что Wear OS является идеальным полигоном для тестирования инноваций RISC-V. И Google, и Qualcomm находятся в процессе создания собственных процессоров, обладающих высокой производительностью, но низкого энергопотребления. Это особенно важно для носимых устройств, которым для оптимальной работы нужна как долговечность, так и скорость.

Не беспокойтесь, если вы поклонник чипов Snapdragon Wear на базе ARM, они никуда не исчезнут в ближайшее время. Qualcomm выразила свою готовность продолжать инвестировать в существующие платформы. Однако, с этим сотрудничеством над RISC-V становится понятно, что в городе появился новый шериф, стремящийся революционизировать наше представление о носимых разумных устройствах.

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Источник: gsmarena