Google Messages позволяет обмениваться фотографиями в формате Ultra HDR в чате RCS

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Ultra HDR в чатах RCS

Google Messages, приложение для обмена сообщениями по умолчанию для многих пользователей Android, делает значительные шаги по улучшению пользовательского опыта. Команда разработчиков программы сейчас работает над обновлением, которое имеет целью упростить обмен фотографиями, и, похоже, недавно она добавила поддержку Ultra HDR в чатах RCS. Судя по всему, эта функция была незаметно внедрена непосредственно перед запуском Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Ultra HDR, формат изображений, эксклюзивный для Android 14, улучшает опыт обмена сообщениями для пользователей RCS. Чтобы воспользоваться функцией Ultra HDR, пользователям понадобится устройство на Android 14, например серия Pixel 8, для съемки изображений Ultra HDR. Поддержка Ultra HDR в чатах RCS означает, что теперь пользователи могут обмениваться высококачественными фотографиями с усовершенствованными цветами, контрастностью и общей визуальной точностью.

Ultra HDR – это новый взгляд на HDR. Он базируется на стандартном формате JPEG с добавлением метаданных HDR. Это означает, что изображения Ultra HDR будут выглядеть как обычные на дисплеях без поддержки HDR. Однако на HDR-дисплеях метаданные используются для улучшения изображения и обеспечения более ярких визуальных впечатлений.

Источник: androidauthority