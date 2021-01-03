Google Pixel 5a показали вживую

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В сеть слили фото Google Pixel 5a с дисплейным сканером отпечатков пальцев

В прошлом году у Google получился приятный и компактный смартфон Pixel 4a. Таких устройств на рынке явно не хватает и хотелось бы, чтобы их было больше. Поэтому не удивительно, что Google продолжит развивать линейку доступных и небольших устройств. Пришло сообщение, что компания готовит Pixel 5a, анонс которого может состояться в мае нынешнего года.

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Сопроводили эту информацию фотографиями, на которых якобы изображен прототип Google Pixel 5a. Сам мобильник работоспособный и предлагает OLED‑матрицу со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев. На фото сложно рассмотреть исполнение фронтальной камеры, но, похоже, что ее встроили в отступ выше дисплея. Интересно, что в информации о смартфоне сказано о наличии 6 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопители UFS 3.1 вместимостью 128 Гб.

На одном из снимков виден интерфейс камеры с функцией стабилизации видео, который повторяет тот, что реализован в Pixel 4a 5G и Pixel 5. Что касается «железной» составляющей новинки, то о ней нет никакой информации.

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Источник: slashleaks