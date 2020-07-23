Google начал рассылку обновления Android 11 Beta для решения проблемы с дисплеем на смартфонах Pixel

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Работа над Android 11 идет полным ходом. Немудрено – Google нужно выкатить стабильный продукт до 3 сентября, а ошибок пока что, мягко скажем, немало. Многие участники бета-тестирования заметили, что разработчики Android отправляют различные обновления и патчи значительно чаще, чем на предыдущих версиях Зеленого робота. Каждое обновление бета-версии несло с собой большой список исправлений. С сегодняшнего дня началась отправка нового патча с улучшением работы системы – теперь это версия 2.5.





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Этот патч исправляет некоторые проблемы, с которыми сталкивались устройства линейки Pixel. Самая большая проблема в этот раз связана с дисплеем, которая была выявлена у Pixel 4. У некоторых пользователей экран мерцал, когда яркость была ниже среднего уровня. Кроме решения этой проблемы, Google выкатил список других исправлений. Вот часть из них:

Шторка снова опускается каждый раз, как пользователь проводит вниз в верхней части экрана.

Исправлены различные проблемы, которые могли приводить к периодической перезагрузке устройства.

При использовании приложения камеры запись видео больше не прерывается.

Приложение «звонилки» больше не использует громкоговоритель в качестве аудиоустройства по умолчанию (в редких случаях).

Если осмелитесь, вы можете скачать обновление для Android 11 Beta версии 2.5 прямо сейчас. Оно доступно для Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.





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Источник: Android Authority