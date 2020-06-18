Баги, баги, баги. Google выпустила внеплановое обновление Android 11 beta для исправления ошибок

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Первая бета-версия Android 11 была, как и положено бете, наполнена различными багами, недоработками и другими проблемами. Некоторые энтузиасты, согласные с этим мириться уже используют новую версию Android, и сегодня Google поделилась хорошими для них новостями.

Android 11 beta 1.5

Компания представила Android 11 beta 1.5, в которой устранила самые заметные и раздражающие ошибки. Она доступна для всех поддерживаемых смартфонов Pixel, а размер обновления составил всего 7,98 МБ.

В апдейте исправили проблемы с eSIM, Google Pay, сменой ориентации экрана и жестовой навигацией. Мы настоятельно советуем всем, кто уже использует Android 11 на своём смартфоне Pixel обязательно установить обновление. Сделать это предельно просто. Перейдите в настройки, там нужно нажать «Система»﻿, после «Дополнительно»﻿ и «Обновление программного обеспечения»﻿.

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Каждый владелец смартфона Pixel начиная с Pixel 2 может также установить Android 11 beta 1.5 и с нуля. Для этого достаточно просто перейти на сайт Android Beta для Pixe﻿l и следовать появившимся указанием. Только помните, что установка бета-версий всегда сопровождается большими рисками, прежде всего связанными с потерей данных.

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Источник: phonearena