Google ожидает появления большего количества смартфонов на Android GO с выходом Android 11

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Android с каждым годом становится все красочнее и удобнее в использовании. Каждое крупное обновление приносит кучу новых полезных опций, но за это приходится платить потенциалом железа. И если флагманы спокойно «пережевывают» требования последних версий Зеленого робота, то бюджетникам становится все тяжелее поспевать за «старшими братьями».

Вероятно, именно поэтому Google, по имеющимся данным, решила установить базовый уровень производительности для смартфонов на Android в 2 ГБ оперативной памяти, если производители хотят устанавливать приложения и сервисы Google на свои новинки. Это звучит как крайняя мера, но она оправдана.





В Сеть утекло руководство по настройке облегченной версии Android 11 Go Edition. В ней подробно описаны новые требования, которые Google, по сути, будет заставлять производителей исполнять. Основное изменение заключается в том, что для любого смартфона, в который производитель хочет установить Сервисы от Google должен иметь более 2 ГБ ОЗУ. В целом, любое устройство должно иметь более 512 МБ оперативной памяти, чтобы на нем мог запуститься Google Play.

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Требования к Android Go также меняются. Раньше эта версия Android предназначалась только для устройств с 1 ГБ оперативной памяти или меньше. Теперь на любое Android-устройство с 2 ГБ или меньше должна будет устанавливаться именно урезанная версия прошивки.





Интересно, что Android Go всегда был рекомендован для аппаратов начального уровня, но Google никогда не делал установку обязательной. Теперь компания будет требовать от OEM-производителей использование Android Go для слабых устройств.

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Google уточнил, что правила действуют только на новые гаджеты, выпускаемые с Android 11 или Android 10 из коробки. Эти правила начинают свое действие с 4 квартала 2020 года.﻿

Источник: Gizchina