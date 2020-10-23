Google начали отключать доступ к Google Play Music для некоторых пользователей

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Поспешите! Совсем скоро Google Play Music перестанет работать.

Мы уже давно знаем, что Google готовится закрывать свой сервис Play Music. Причем разговоры об этом ведутся уже несколько месяцев, но никаких резких действий компания до сих пор не предпринимала. До сегодняшнего дня.

Издание Android Police отметило, что некоторые пользователи больше не имеют доступа к своей библиотеке в приложении Play Music на Android. Похоже, Google решил отключать сервис постепенно, но уверенно.

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При открытии приложения Play Music на экране появляется заставка, предлагающая перенести библиотеку на YouTube Music. В дополнение к кнопке «Перенести на YouTube Music» вы также увидите вторую кнопку, которая позволит вам управлять данными.

Также у некоторых пользователей перестал работать и веб-клиент Play Music. Как и приложение для Android, веб-клиент теперь позволяет просто перекинуть вашу библиотеку на YouTube Music.

Некоторые умельцы рассказали в профильных ветках на Reddit, что им удалось заставить приложение работать, удалив обновления и установив более старую версию приложения с 2019 года.

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Несмотря на то, что Google объявила, что заменит Play Music на YouTube Music почти год назад, только в августе этого года она установила конкретные сроки выключения. Планируется, что сервис будет полностью отключен для всех к декабрю. Как только это произойдет, YouTube Music станет музыкальным стриминговым серсивом от Google.

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Источник: Android Police



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