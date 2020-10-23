Samsung сделает следующее поколение Samsung Galaxy Z Fold 2 еще лучше

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Samsung уже активно работают над исправлением многих недочетов своей «раскладушки» Z Fold 2.

Складной смартфон от Samsung Galaxy Z Fold 2 все еще является скорее концептуальным устройством, нежели полноценной «трубкой» на каждый день. Но Samsung старается – второе поколение уже лучше первого, и, судя многочисленным утечкам, следующий «Фолд» может стать еще круче.

Эти мысли взяты не из ниоткуда – уже пару недель инсайдеры достают свежие факты разработки третьего поколения Galaxy Fold. И если все сбудется, то Galaxy Z Fold 3 может все больше оправдывать свой ценник.

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В Сети уже ходили слухи, что в Galaxy Z Fold 3 может появиться дополнительный световой индикатор на внешней поверхности шарнира. Интересно, что сам шарнир будет переработан и будет похож на тот, что установлен в Microsoft Surface Duo. Также мы узнали, что новое поколение Fold может иметь буквенное обозначение – Galaxy Z Fold S.

По слухам, Samsung будет продолжать внедрять инновации – в Galaxy Z Fold 3 будет установлено еще более толстое стекло собственной разработки - Ultra-Thin. Кроме того, компания должна добавить поддержку S-Pen.

По другой информации, технологический гигант рассматривает возможность использования технологии оцифровки действий пользователя с помощью активного электростатического сбора данных (Active Electrostatic Solution, AES). Это может позволить S-Pen работать на Galaxy Z Fold 3 немного лучше, чем до этого.

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Samsung придется учитывать множество факторов при создании сенсорного слоя на необычном стекле смартфона. Но если все пойдет по плану, то AES может сделать так, чтобы все работало как надо, но только после тщательных исследований, разработок и испытаний.

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Источник: SamMobile



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