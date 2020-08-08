Google подготовился к закрытию Google Play Music, но не успел сделать замену приложению для WearOS

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Уже какое-то время мы знаем, что достаточно крупному игроку на рынке стриминга музыки, Google Play Music, придет конец. Его место должен занять молодой и перспективный проект (сарказм) YouTube Music. Проблема в том, что второй может не только не понравиться многим пользователям Play Music, так еще и технически он может быть не таким удобным в использовании.





Так, пользователям часов на WearOS Google сказали, что приложение для этой платформы еще не готово. Но это не самая большая проблема – оно не будет готово еще несколько месяцев. По крайней мере, об этом говорят многочисленные утечки.

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Конечно, процент людей, использующих приложения стриминга музыки на Wear OS, очень мал, но сам факт того, что Google усложняет жизнь для некоторых своих пользователей, когда происходит такой неудобный для многих переход, точно не красит компанию. Издание Android Police пишет, что некоторые пользователи уже выразили свое раздражение тем, что Google еще не добавили приложение YouTube Music для платформы умных часов.





Google заявляют, что они работают над тем, чтобы добавить все самое лучшее для умных часов от основного приложения, но YouTube Music даже близко не готов к окончанию разработки. Это можно понять хотя бы потому, что компания не назвала даже примерной даты выхода.

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Хорошая новость заключается в том, что если вы все еще хотите использовать ваши смарт-часы для прослушивания музыки, вы можете использовать их для управления приложением YouTube Music на вашем смартфоне с операционной системой Android. Но на данный момент это максимум возможностей.





Источник: Android Police