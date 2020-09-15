Google назначили дату презентации Pixel 5 и других продуктов

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Корпорация добра наконец-то решилась объявить дату показа новой продукции.

Постер презентации Pixel 5﻿

Еще в прошлом в месяце ходили слухи, что 30 сентября Google проведет презентацию нового поколения своего «флагманского» смартфона Pixel 5. То были только домыслы, а сегодня мы получили подтверждение – компания выпустила соответствующий постер. Мероприятие, которое пройдет в качестве стрима, начнется в 22:00 по московскому времени.

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Кроме Pixel 5, Google может показать новое поколение своего Chromecast, а также новую смарт-колонку. Все это техно-издания узнали из текста разосланных приглашений. В приглашении так и написано: «Мы приглашаем вас узнать все о нашем новом Chromecast, нашей последней умной колонке и новых смартфонах Pixel".

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Впервые Pixel 5 был официально анонсирован во время лонча Pixel 4a. Тогда в пресс-релизе компания упомянула, что Pixel 5 будет иметь поддержку 5G. После презентации новинка от Google будет доступна в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Тайване и Австралии.

Но если про презентацию смартфона мы, можно сказать, знали точно, то информацию о том, что компания запустит новую интеллектуальную колонку под брендом Google и новое поколение Chromecast, Google подтвердила впервые. Напомним, что Google намекали на факт существования смарт-колонки под названием Nest еще в июле после утечки изображения новинки.

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Колонка Google Nest





Источник: The Verge



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