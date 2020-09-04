В Сеть утекла стоимость Google Pixel 5

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Похоже, не просто так Google решила снижать характеристики Pixel 5 – стоимость тоже будет ниже.

По слухам, Google Pixel 5 выйдет в конце сентября, и о нем мы уже знаем почти все. Вот только стоимость оставалась секретом, и волновала она особенно сильно, так как по характеристикам нас ждет заметный даунгрейд. Неужели Google оставят конский ценник при наличии железа от стандартного Xiaomi?

Новая утечка показала нам, какую стоимость реально стоит ждать. По данным издания Technik News, Google попросит за 5-й Pixel всего 629 евро. Этой оценке можно верить хотя бы даже потому, что немецкое издание уже доказало свою состоятельность, предсказав точный прайс на новинки Samsung этого года.

Исходя из этого ценника, скорее всего, Google Pixel 5 будет стоить от 599 до 699 долларов, чтобы быть в одном ценовом сегменте со смартфонами с похожими характеристиками.

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Надо сказать, что ценник очень радует – предыдущие смартфоны от Google можно спокойно считать полновесными флагманами не только по железу, но и по официальному прайсу. Кстати, напомним, что основным характеристикам относится процессор Snapdragon 765G, FullHD+ OLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Конечно, все прекрасно понимают, что новинку от Корпорации добра нельзя назвать бюджетным устройством. Но это цена, которую люди найдут привлекательной и, в нынешнее время, когда все испытывают определенные финансовые ограничения, решение снизить планку точно можно назвать правильным.

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Источник: Technik News